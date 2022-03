Musique : Des stars du rap et de la pop: le Dour Festival revient fort

Angèle, Booba, Roméo Elvis ou encore Gunna seront de la partie au Dour Festival, du 13 au 17 juillet, en Belgique.

À un peu plus de deux heures de route du Luxembourg, le Dour Festival fait son retour après deux ans d'absence, près de Mons, en Belgique. Sa programmation complète a été dévoilée mardi.

Parmi les 250 artistes présents du 13 au 17 juillet, des grands noms du rap et de la pop francophones comme Angèle, Booba, Roméo Elvis, Vald ou encore Niska, mais également des stars internationales à l'image des rappeurs américains Gunna et Trippie Red et du DJ australien Flume.