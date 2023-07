Belgique: Des statues originales pour le roi Philippe et la reine Mathilde

D'abord par la matière, depuis 1930, les bustes étaient fabriqués en marbre puis en bronze quand ceux de Philippe et Mathilde ont été réalisés en polyester. Puis sur la forme: d'ordinaire, les bustes étaient coupés aux épaules alors que ceux des souverains actuels ont été coupés sous la taille.

Et c'est peu dire que l'artiste choisi, Hans Op de Beeck, a voulu casser les codes et rompre avec la tradition.

À quelques jours du 10e anniversaire du règne du roi Philippe, le souverain et son épouse ont dévoilé mardi les bustes qui rejoindront la collection installée au Sénat.

