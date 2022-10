Rémunération opaque : Des streamers se ruent vers un nouvel eldorado

Les flux vidéo de machines à sous étaient devenus quasi incontournables sur Twitch. Et pour cause: des streamers étaient grassement sponsorisés, à l’exemple de Tyler «Trainwreck» Niknam. Lors d’une partie à «Overwatch 2» relatée par le site Dexerto, il a affirmé avoir été payé par le site Stake quelque 22,5 millions de dollars par mois. Il n’a présenté aucun document pour le prouver, mais il a par le passé étalé son opulence, avec l’achat de voitures et d’une nouvelle maison au Canada. Il s’est aussi fait remarquer par une générosité inégalable sur la plateforme.