Aux États-Unis : Des strip-teaseuses tentent de se syndiquer à Los Angeles

Des danseuses du Star Garden Topless Dive Bar ont déposé une requête visant à, in fine, se faire représenter par un syndicat des professionnels du spectacle, baptisé Actors' Equity, une première. «On aime ce qu'on fait», a déclaré Velveeta, l'une des strip-teaseuses, dans un communiqué d'Actors' Equity. «On apprécierait notre travail plus encore si nous bénéficiions d'une protection sociale minimale».

Les strip-teaseuses subissent, selon elle, des irrégularités dans le versement de leurs revenus, en plus de voir leur santé et leur sécurité parfois mises à mal. «Elles veulent une assurance santé et d'autres droits, comme des indemnités pour les accidents du travail. Elles ont besoin de protection contre le harcèlement sexuel, les discriminations et les licenciements abusifs», a ajouté Kate Shindle.