Aux États-Unis: Des «super-héros» face aux hausses de prix

Avec ses 12% d'inflation, Atlanta, grande métropole du sud des Etats-Unis, est l'une des villes du pays où les prix ont le plus augmenté cette année.

Ici on peut mettre des courges butternut, des bananes plantain et de la viande surgelée dans son chariot sans débourser un sou, ou alors pour une somme symbolique. A Atlanta, un supermarché alternatif s'est donné pour mission d'aider la «nouvelle population de pauvres» face à l'inflation record.

«Vous avez été au supermarché récemment?», s'exclame Theresa McGhee en remplissant un sac de pommes de terre, de barres de céréales et de pots de glace à la boutique associative The Grocery Spot. «Vous prenez quelques trucs, et ça vous coûte tout de suite 100 dollars», dénonce cette mère de famille.