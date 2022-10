Émotion en Indonésie : «Des supporters sont morts dans les bras des joueurs»

Javier Roca, l'entraîneur chilien du club indonésien d'Arema, a livré un témoignage bouleversant après le mouvement de foule qui a fait au moins 125 morts et 323 blessés dans un stade de Malang, à l'est de l'île de Java.

«Il y a eu des supporters qui sont morts dans les bras des joueurs», a raconté dimanche Javier Roca, l'entraîneur chilien du club indonésien d'Arema, à la radio espagnole Cadena Ser, après le mouvement de foule qui a fait au moins 125 morts et 323 blessés dans un stade de Malang, à l'est de l'île de Java. «Après le match, je suis allé dans le vestiaire et certains joueurs sont restés sur le terrain. Quand je suis revenu de la conférence de presse, j'ai découvert la tragédie dans le stade», a expliqué le coach d'Arema dans un témoignage poignant accordé au média espagnol.