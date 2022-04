Au Brésil : Des tatouages pour couvrir les cicatrices de la vie

Face au miroir, Marlene Silva dos Santos admire les fleurs tatouées sur sa poitrine, masquant la cicatrice de l'opération subie après avoir été atteinte par un cancer du sein il y a cinq ans.

Elle leur offre ses services gratuitement, à travers le projet social «We are Diamonds» (Nous sommes des diamants), qui a été initié en 2017, et a par la suite lancé des partenariats avec plusieurs ONG. «Je veux leur faire comprendre que nous, les femmes, nous sommes des diamants bruts, qu'on peut polir tout au long de notre vie», explique la tatoueuse.

«C'est gratifiant de les aider grâce à mon art et de donner un nouveau sens à des cicatrices qui symbolisaient de mauvais souvenirs», ajoute-t-elle. Kelly Pereira, 36 ans, arbore aussi des tatouages de fleurs et de diamants, sur le bras, de l'épaule au coude. Les dessins masquent une cicatrice et des brûlures provoquées par un accident domestique, qui l'a aussi marquée sur le cou, la poitrine et une main.