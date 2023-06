Des taxis volants seront testés aux JO de Paris en 2024

Le vertiport de Pontoise offre une infrastructure complète, avec une zone de décollage et d’atterrissage, un terminal d'accueil des passagers et des zones de contrôle, a fait valoir AutoFlight dans son communiqué, jeudi. L'entreprise, qui emploie environ 400 personnes, table sur une autorisation pour son eVTOL cargo ― pour le transports de biens matériels ― en 2024 en Chine, avant une mise sur le marché pour le transport de personnes en 2027 en Europe.

Elle n'est pas la seule sur les rangs des eVTOL, qui attirent de plus en plus d'intérêt et de financements. L'allemande Volocopter a pris un peu d'avance et devrait effectuer des vols commerciaux, avec passagers, à l'occasion des JO de Paris l'été prochain.