En France : Des témoins arrivent à stopper un homme prêt à incendier un champ

Des jeunes femmes qui circulaient en voiture et un riverain ont appréhendé le suspect, ancien pompier volontaire, avant d'appeler la gendarmerie. Une patrouille, qui était à proximité, est intervenue et a pu arrêter «sans heurts» le mis en cause qui se trouvait alors en état d'ivresse, selon ces mêmes sources. Il a été placé en cellule de dégrisement avant d'être entendu en garde à vue par les enquêteurs.

Ancien sapeur pompier volontaire

Celle-ci devait être prolongée dimanche soir, a indiqué la procureure de la République à Périgueux Solène Belaouar, précisant que le mis en cause est «un habitant de la zone, ancien sapeur pompier volontaire». Le riverain qui a empêché l'incendiaire présumé de fuir a filmé la scène et diffusé sa vidéo sur le réseau social Facebook. On y voit le suspect, vêtu d'un short noir et d'un polo blanc, qui tente d'une main de dissimuler son visage.