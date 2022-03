Europa League : Des ténors au tapis

Les 16es de finale retour de l'Europa League, jeudi, ont marqué la fin de l'aventure européenne pour plusieurs grosses écuries.

En revanche, La Juventus de Turin et Liverpool ont décroché leur ticket pour les huitièmes. Les deux clubs français Marseille et Lille se sont aussi qualifiés pour le tour suivant en éliminant respectivement Copenhague et Fenerbahçe. Côté belge, Anderlecht et le Standard passent mais le FC Bruges est éliminé.