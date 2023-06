Mort de Nahel en France: Des tensions et dégradations dans plusieurs villes de Lorraine

Une dizaine de véhicules ainsi que le bâtiment du service d’éducation spécialisée et d’aide à domicile (Sessad) ont été incendiés dans la ville frontalière de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). L'école maternelle Jean-De-La-Fontaine a également subi «d'importantes dégradations» et un centre médical a été caillassé.

Tirs de mortier d'artifice

En outre, des voitures ont été incendiées et du mobilier urbain dégradé dans les quartiers sensibles de plusieurs villes de Moselle, comme Metz, Thionville, Fameck et Woippy. La cité de Behren-lès-Forbach a été le théâtre de tirs de mortier d’artifice et d’incendies en fin de soirée, à partir de 23h45, et jusqu’à 1h30 dans la nuit, note le Républicain Lorrain.