Des tentatives d'escroqueries au concert de Robbie Williams

«C’était honnêtement l’une des meilleures expériences de ma vie» lance Maria, après le premier concert de Robbie Williams, lundi, au Kirchberg. Cette avocate espagnole installée au Luxembourg a assisté au show de la star britannique avec son petit ami. «C’était fantastique. On en a eu la chair de poule et dès le lendemain, on a cherché des tickets pour le second concert toute la journée» affirme celle qui était placée dans le «Golden Circle», une zone située près de la scène où les places se vendaient 188 euros.