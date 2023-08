Filmées et diffusées: Des tentatives d’agressions sexuelles dans une téléréalité

Diffusé lundi sur la chaîne Bravo, un épisode de l’émission de téléréalité «Below Deck down Under», qui suit le quotidien de l’équipage d’un bateau de luxe, a été salué par les téléspectateurs. Ces derniers ont notamment loué la manière dont la production s’était interposée, alors que deux candidats avaient un comportement inapproprié.

La première séquence impliquait Margot et Luke et s’est déroulée après que l’équipage est rentré d’une soirée alcoolisée durant laquelle la jeune femme avait refusé les avances de son collègue et était allée se coucher. Visiblement désireux de tenter une nouvelle fois sa chance en dépit du bon sens, le jeune homme est alors entré, portant uniquement une serviette autour de la taille, dans la chambre de Margot qui dormait.