Mondial au Qatar : Des tentes de bédoins pour accueillir les fans

Les organisateurs de la prochaine Coupe du monde ont annoncé qu’ils allaient proposer 1000 tentes traditionnelles pour les visiteurs étrangers.

«C’est du véritable camping», a-t-il expliqué. «Nous devons donner aux gens l’expérience du désert et d’une tente de style bédouin». Ces camps disposeront de l’électricité grâce à des générateurs, de l’eau courante et de l’évacuation des eaux usées, mais elles ne seront pas climatisées. Un camp luxueux de 200 tentes sera aussi ouvert.

Cabines sur des bateaux

Nombreux vols quotidiens

Une grande partie des chambres d’hôtel du pays ont été préréservées par les organisateurs pour les équipes, les arbitres, les officiels et les médias, mais la FIFA libérera celles qui ne seront pas utilisées, a fait savoir Omar Al-Jaber. «Entre juillet et septembre, il y aura beaucoup d’hôtels disponibles sur la plateforme», a-t-il promis, avec également la finalisation d’hôtels en construction d’ici octobre.

Les journées les plus chargées seront les 25, 26 et 27 novembre, au milieu de la phase de groupes, prévoit le responsable de l’hébergement. «C’est un pic mais ça ne veut pas dire que nous n’avons pas de chambres ces jours-là», a-t-il ajouté. Plus de 160 allers-retours par avion sur la journée seront également organisés depuis les pays voisins du Golfe (Koweït, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Oman), pour leur permettre d’accueillir des supporters.