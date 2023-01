Au Royaume-Uni : Des timbres Iron Maiden lancés sur le marché

La Royal Mail mettra en circulation, ce 12 janvier, une série de douze timbres en hommage à Iron Maiden, illustrés par des photos de live et des dessins de sa mascotte Eddie. Le groupe n’est que le cinquième à avoir cet honneur au Royaume-Uni, après les Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016, Queen en 2020 et les Rolling Stones il y a peu.

À signaler que les timbres sont ornés de l’effigie de feu la reine Elizabeth II. «C’est incroyable de penser que Sa Majesté, puisse-t-elle reposer en paix, les a vus et a accepté d’y apposer sa silhouette emblématique», a déclaré Rod Smallwood, manager de la formation de hard rock, à «Classic Rock».

Pour Steve Harris, 66 ans, cofondateur d’Iron Maiden, la sortie de ces timbres lui rappelle des souvenirs d’enfance. «Quand j’avais 10 ou 11 ans, je les collectionnais. Il y avait un magasin qui en vendait dans ma ville, et je passais des heures devant la vitrine pour savoir ce que je pouvais acheter avec le peu d’argent que j’avais. J’ai eu un album plutôt complet, avant de me tourner vers le football et les filles», a-t-il plaisanté.