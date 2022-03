Petit-déjeuner : Des toasts arc-en-ciel pour le petit-déjeuner

Dans le monde merveilleux d’Instagram, une licorne se promène de thème en thème. Après les thés glacés, les cheveux ou encore les ongles, voici le toast arc-en-ciel.

Une nouvelle tendance alimentaire se passe en ce moment même sur Instagram. Ces tartines colorées vont remplacer les ennuyeux pains carrés au fromage blanc ou à la confiture. Derrières ces clichés gorgés de lumière, la photographe et styliste Adeline Waugh, 26 ans. Comme le rapporter le magazine Cosmopolitan, elle a d’abord tartiné son pain dans des couleurs pastels en y associant le hashtag #ToastTheRainbow, mais les commentateurs sur Instagram l’ont vite rebaptisé «le toast licorne».

Mais comment fait-elle pour rendre ses tartines si féeriques ? En fait, cette jeune fille originaire de Miami utilise des pigments naturels comme le jus de betterave, la racine de curcuma et la poudre de myrtille lyophilisée. Et non, ça n’a pas le goût de «mon petit poney». Ça a juste la saveur d’un morceau de pain grillé avec du fromage frais», explique-t-elle.