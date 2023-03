Grèves en France: Des tonnes de déchets envahissent Paris

Après sept jours de grève des éboueurs à Paris, les poubelles monopolisent les trottoirs dans certains arrondissements de la ville. Dimanche, 5400 tonnes de détritus n’avaient pas été ramassées. Et la situation ne va pas s’arranger de sitôt: le dernier centre de traitement de déchets, qui avait jusqu’ici été épargné par la grève, s’est aussi arrêté. «Le blocage organisé va faire que dans les jours qui viennent, cela ne va être que de pire en pire», a prévenu sur Europe 1 le député Renaissance Sylvain Maillard.

Dans certains quartiers parisiens, les poubelles prennent tellement de place qu’il est impossible d’accéder à telle ou telle rue. Dans le IIe arrondissement par exemple, les parents qui emmènent leurs enfants à l’école ne cachent pas leur agacement. «Je suis un peu triste pour les enfants, qui vont à l’école avec les poubelles et les rats. J’ai un peu peur de venir ici», confie un témoin à BFMTV . Une autre maman s’inquiète des risques sanitaires que pourrait représenter un tel amoncellement.

Médecin généraliste, Jean-Paul Hamon s’est efforcé de rassurer la population à ce sujet: «Les gens ne vont pas être agressés par les rats, parce qu’ils auront largement de quoi se sustenter et ils ne viendront pas agresser les passants», explique-t-il à la chaîne d’info en continu. Il ajoute: «En dehors du côté esthétique, des odeurs et, peut-être, de glisser sur une peau de banane, le risque est plus que minime.»