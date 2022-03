Des traces d'ADN relancent l'affaire Grégory

L'expertise des scellés de l'affaire de l'assassinat du petit Grégory Villemin a montré la présence de deux traces ADN sur un timbre et une lettre envoyée à la famille le lendemain du meurtre.

Deux ADN identifiables", "un masculin et un féminin", ont été retrouvés par les experts sur le timbre et une lettre du corbeau faisant partie des scellés de l'affaire Grégory Villemin, a annoncé jeudi le procureur général de la cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Beney.

"On a trouvé deux ADN identifiables sur les scellés: un ADN féminin sur ou sous le timbre d'une lettre du corbeau et un ADN masculin sur la lettre contenue dans l'enveloppe", a déclaré M. Beney qui venait de recevoir le rapport d'expertise du laboratoire lyonnais.

"C'est une avancée réelle dans l'enquête même si ce n'est pas son résultat", a souligné le magistrat. En effet, des tests ADN effectués en 2000 sur ce même timbre par un autre laboratoire n'avaient à l'époque "permis de découvrir que des mélanges" et étaient inexploitables, a rappelé M. Beney se félicitant de "l'évolution de la technique".

Selon le procureur général, l'auteur de la lettre affirmait: "je vous ferai la peau à la famille Villemin: prochaine victime Monique" (l'épouse d'Albert et grand-mère de Grégory). "On ne sait pas si l'ADN féminin est en dessous ou sur le timbre car la technique de son extraction est de plonger le timbre dans une solution", a observé le procureur.

"Ton fils est mort. Je me suis vengé"

"D'ailleurs nous pouvons prévoir des prélèvements sur sa filiation et ses proches", a-t-il dit. Selon le magistrat, les experts ont également retrouvé "l'ADN identifiable du petit Grégory sur la manche de son anorak alors que ce scellé a séjourné dans l'eau pendant un certain temps" et ont "la possibilité d'effectuer des comparaisons".