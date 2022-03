Circulation : Des travaux dans la ville de Luxembourg

LUXEMBOURG – Des tronçons de la pénétrante Sud et du boulevard Joseph II seront fermés à la circulation ce week-end.

La pénétrante Sud, et plus particulièrement le tronçon situé entre la route de Thionville et la rue de Bonnevoie, sera fermée à toute circulation du samedi 20 juillet 20h au lundi 22 juillet 5h en raison du renouvellement de la couche de roulement.