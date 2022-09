Au Luxembourg : Des travaux municipaux à Echternach font polémique

«Pas moins de quatre arrêts de fermeture de chantier ont été imposés par l'État pour des projets municipaux, depuis mai 2021», s'offusque la députée DP Carole Hartmannn, conseillère municipale d'opposition à Echternach. La ville ne présente pas son meilleur visage». Invité à réagir, Yves Wengler, le bourgmestre CSV d'Echternach, estime qu'il s'agit d'un «style politique [qu'il] n'apprécie guère» et «[qu'il] ne va pas commenter».

La commune d'Echternach a lancé ces derniers mois des chantiers, visiblement sans obtenir d'autorisations auprès des autorités étatiques. «Des sculptures auraient dû être installées à l’entrée du parvis de la basilique, note le ministère de la Culture. En collaboration avec l’Institut national pour le patrimoine architectural (INPA), la ville d’Echternach est en phase de revoir et de redéfinir ce projet afin de le rendre plus cohérent». Le ministère ajoute que «d’importants travaux» ont été lancés dans l’urgence dans le parc d'Echternach, suite aux inondations de juillet 2021, «sans autorisation». À l’heure actuelle, une étude devant permettre de restaurer le parc «de manière adéquate» est en cours, souligne le ministère, qui précise que des travaux de fauchage et d’entretien peuvent en parallèle être réalisés. «La commune en est informée», dit-il.