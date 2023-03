Circulation au Luxembourg: Des travaux vont perturber le trafic sur l'A3 et l'A1 ce week-end

Par ailleurs, l'Administration des ponts et chaussées a annoncé qu'elle procéderait ce week-end à la «réparation urgente des joints de chaussée de l’autoroute A1 en direction de Gasperich». L'axe sera barré de samedi vers 12h jusqu’à très tôt lundi matin (4h), entre la sortie et l’accès Hamm. Le trafic depuis l’A1 et vers Gasperich sera dévié à partir de la sortie Hamm via le rond-point Schaffner jusqu'à l’accès Hamm de retour sur l’A1.