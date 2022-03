Tensions avec la Russie : Des Ukrainiens veulent manifester à Luxembourg

LUXEMBOURG - Des membres de la communauté ukrainienne au Luxembourg ont déposé une demande pour manifester samedi devant l’ambassade de Russie.

«Toutes les actions possibles avaient été envisagées. Le président russe a légitimé ses troupes déjà présentes sur le territoire ukrainien, estime Nicolas Zharov. La question est de savoir comment il va continuer et élargir le territoire aux zones non contrôlées par les séparatistes? Quand la guerre va commencer?» poursuit-il, évoquant «une petite déclaration de guerre contre l’Ukraine».

La diaspora ukrainienne au Luxembourg «espère que le Grand-Duché réagira en termes de sanctions contre des entreprises russes liées à ceux qui ont aidé à la reconnaissance de l’indépendance des régions de Donetsk et Lougansk», note Nicolas Zharov, qui évoque aussi de possibles sanctions personnelles et réclame un support à l’Ukraine, politique et financier. «C’est notre pays, notre destin, notre futur», souligne le président de l’association pour qui la Russie pourrait viser les zones dont les prorusses avaient pris le contrôle avant 2014, dont la ville de Mariupol.