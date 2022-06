Idée de tourisme: Des vacances au calme en baie de somme

La baie de Somme offre des vacances reposantes et de beaux paysages, comme ici à Saint-Valery-sur-Somme.

Pendant leurs vacances, certains aspirent à la tranquillité et au calme. Il est parfois préférable de profiter de ses congés loin des lieux les plus artificiels et m’as-tu-vu. La baie de Somme, dans la région des Hauts-de-France, propose ce type de tourisme. Cela se passe autour du fleuve Somme, avant qu’il ne se jette dans la Manche.