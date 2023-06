Santé au Luxembourg: Des vaccins anti-Covid à l'origine de cancers foudroyants?

Sur CNews, la généticienne a affirmé que les sérums destinés à lutter contre le virus, notamment ceux qui utilisent la technologie de l'ARN messager, provoquent des «turbo-cancers» qui conduisent parfois à des «morts subites». De nombreux scientifiques et professionnels de santé sont rapidement montés au créneau pour réfuter cette théorie, expliquer que le terme de «turbo-cancer» n'existait pas et qu'il ne reposait sur aucune publication médicale ni donnée épidémiologique.

«Pas de lien de causalité entre vaccin et cancer»

«Les vaccins font l’objet d’une surveillance des effets secondaires depuis les essais cliniques jusqu’après leur mise sur le marché et leur utilisation, à large échelle, indique un porte-parole du ministère de la Santé, interrogé par L'essentiel. Les vaccins à ARN messager ont suscité des inquiétudes parce que la technologie est nouvelle et utilise directement du matériel génétique du virus plutôt que des protéines ou du virus inactivé ou vivant. Mais au final, la reconnaissance par l’organisme est la même, sauf qu'avec cette technologie, la réponse immunitaire est particulièrement efficace, notamment chez les personnes âgées ou immunodéprimées qui répondent souvent moins bien aux vaccins plus classiques».

Quelques cas de lymphomes ont bien été rapportés après une vaccination par vaccin à ARN messager, «mais il n’y en a pas eu plus que le nombre attendu sans vaccination Covid (…) et on n’a pas démontré de lien de causalité entre l’administration du vaccin et la survenue d’un cancer», ajoute-t-on au ministère de la Santé, qui précise qu'aucune augmentation significative du nombre de cancers dits agressifs ou fulgurants n'a été recensée au Luxembourg, depuis la vaccination contre le Covid.