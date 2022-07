Phénomène en Polynésie : Des vagues «exceptionnelles» de 6 à 8 mètres ont fait des blessés

Une houle «exceptionnelle» a fait deux blessés et des dégâts matériels en Polynésie française, mercredi, selon les autorités, qui ont temporairement interdit les activités nautiques.

Une houle «exceptionnelle» a fait deux blessés et des dégâts matériels en Polynésie française, mercredi, selon les autorités, qui ont temporairement interdit les activités nautiques sur la majeure partie de cette collectivité d'Outre-mer. Dans un communiqué jeudi matin, le haut-commissariat de la République en Polynésie française, équivalent de la préfecture en métropole, a fait état de dommages matériels sur le littoral de Tahiti et Moorea, dans l'archipel de la Société.

À Teahupo'o, petite commune de la presqu'île de Tahiti où doit se dérouler l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de 2024, une cinquantaine d'habitations ont été endommagées, selon la chaîne locale TNTV. Un peu plus loin, à Papeari, plusieurs familles ont dû être évacuées en pleine nuit. Aucune perte humaine n'est à déplorer, mais deux personnes ont été blessées «lors d'activités nautiques», indique le haut-commissariat.

Pas vu depuis 2005

Les surfeurs de grosses vagues ont bravé les interdits. «Nous, on attend ça toute notre vie. Donc il peut y avoir les gendarmes, les amendes, on y va. On vit pour le surf (...) Ce sont des risques complètement assumés», affirme Heiarii, un bodyboardeur passionné. Sur le spot de Sapinus, à Punaauia sur l'île de Tahiti, les vagues atteignaient 6 à 8m mercredi, estime-t-il.