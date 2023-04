Environnement au Luxembourg : Des valeurs de pollution de l'air «très proches de la limite»

AFP

La pollution de l’air reste la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens. Elle fait même 200 morts par an au Luxembourg. L’Administration de l’environnement, en collaboration avec les communes et la Klima-Agence, a réalisé la 5e campagne de mesurage du dioxyde d'azote (NO2), dont les résultats sont dévoilés ce mercredi. Rappelons que le dioxyde d’azote (NO2) est le gaz produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques.

Au total, la présence du polluant a été mesurée sur 112 emplacements dans 33 communes*. «En 2022, aucun emplacement n’a dépassé la valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube (µg/m³), notent les autorités. Quelques emplacements montrent des valeurs très proches de la valeur limite, notamment à Remich, Echternach et Differdange, mais aussi à Esch/Alzette, Hesperange et Luxembourg».

Hausse du trafic routier

D’une manière générale, on observe pour le NO2 des concentrations «un peu plus élevées» pendant les mois d'hiver en raison des émissions des installations de chauffage, poursuit l'Administration de l'environnement. Les conditions météorologiques en hiver rendent généralement «plus difficile» l'évacuation des polluants atmosphériques. Le niveau bas observé pendant la première moitié d’août «peut être expliqué par la baisse générale du trafic routier en été». De plus, pendant la période estivale, un «meilleur mélange de l’air et des réactions de dégradation photochimique par l’ozone» entraînent généralement une diminution des concentrations de NO2.

Depuis 2018, on constate une diminution progressive des moyennes annuelles, avec une baisse particulièrement prononcée en 2020 et 2021, liée aux mesures mises en place lors de la pandémie (voir graphique ci-dessous). «En 2022, la plupart des moyennes sont généralement revenues aux niveaux de l’année 2020, souligne toutefois l'Administration de l'environnement. La réduction des émissions en provenance du trafic routier par la modernisation du parc des véhicules avec la progression des nouvelles normes EURO et des véhicules électriques est en partie freinée par une hausse générale du trafic routier, qui a repris en 2022. Par ailleurs, des conditions météorologiques défavorables à la qualité de l’air en 2022, surtout pendant le mois de mars, peuvent être en partie à l’origine de la légère hausse des moyennes».

Administration de l'environnement

Même si du point de vue réglementaire, la conformité est actuellement donnée, les efforts pour réduire la pollution de l’air «doivent être poursuivis en collaboration avec les communes», conclut le gouvernement.

Le rapport complet est disponible ici.

Comment déterminer la concentration en NO2?

*Beckerich, Bettembourg, Dalheim, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch/Alzette, Grevenmacher, Hesperange, Käerjeng, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Luxembourg, Mamer, Mersch, Mertert, Mondercange, Préizerdaul, Reckange, Remich, Roeser, Rumelange, Schieren, Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Strassen, Waldbillig, Weiler-la-Tour et Wiltz.