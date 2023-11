Des valises perdues au Findel revendues 3 euros sur Facebook?

«Nous vidons d'urgence l'entrepôt de l'aéroport et vendons plus de 1 000 valises perdues». Vu comme ça, le message émanant de l'aéroport du Luxembourg intrigue. Sauf qu'il a été publié sur une page Facebook «Aéroport de Luxembourg» détournée à des fins d'escroquerie. En suivant un lien, il serait ainsi possible de s'offrir une valise et son contenu pour… 3 euros! Et pour que le bluff soit total, des prétendus acheteurs indiquent en commentaire avoir pu acquérir ainsi «de nouveaux bijoux qui correspondent exactement à mon style».