BioNTech : «Des variants vont arriver, mais le monde est préparé»

Le monde est «de mieux en mieux préparé» à affronter les nouveaux variants du Covid-19 avec lesquels il faudra vivre pendant encore des années, a assuré le patron de BioNTech.

Mais «nous en apprenons toujours plus et nous sommes de mieux en mieux préparés», a ajouté le scientifique selon lequel «nous devons accepter le fait de devoir vivre encore les dix prochaines années avec le virus».

Un vaccin adapté en avril?

Plusieurs pays européens, comme l'Angleterre, la France, ont levé certaines restrictions liées au Covid-19, dans un contexte sanitaire toujours tendu. Les Pays-Bas mardi, Autriche et Suisse mercredi, ont annoncé leur calendrier de retour progressif à la normale. Norvège et Danemark sont encore plus avancés et ont déjà fait tomber ces dernières semaines la plupart des mesures.