Au Luxembourg: Des vendanges précoces comme jamais à la Moselle

C'est un mois plus tôt que l'année passée.

«De mémoire de viticulteur, je n'ai jamais vu cela». Henri Ruppert, installé à Schengen, a commencé les vendanges sur son domaine mercredi, le 24 août, soit... pratiquement un mois plus tôt que l'année passée.

Une telle précocité s'explique bien sûr par la météo sèche et ensoleillée de ces derniers mois, «nous n'avons eu que 30 à 35 litres de pluie par m2 depuis fin avril!», mais aussi «car j'ai remarqué que les étourneaux venus des étangs de Remerschen faisaient des dégâts tels en mangeant les grappes qu'il ne fallait pas traîner», explique le vigneron.

Un grand cru qui s'annonce

Et là, les pépins sont bruns, signe de la maturité du raisin. «Nous sommes sur de l'auxerrois pour une récolte exclusivement axée sur le crémant», dit Henri Ruppert. «Sur deux jours, nous avons récolté 4,5 tonnes, avec une équipe restreinte de neuf personnes. Les rendements sont faibles, car le raisin n'est pas très gros. Nous reprendrons mardi avec 20 personnes, en terminant l'auxerrois et en attaquant les pinots blanc et noir». Par contre le Rivaner, souvent concomitant à l'auxerrois, accuse du retard. «Je ne m'explique pas pourquoi», glisse le viticulteur.