Alerte météo : Des vents jusqu'à 100 km/h la nuit prochaine

LUXEMBOURG - MeteoLux a placé tout le Luxembourg en vigilance au vent, de mercredi soir, 20h, à jeudi après-midi, 17h. L'alerte est même orange entre minuit et 6h.

Attention, le vent pourrait souffler fort, entre mercredi soir et jeudi après-midi, avertit MeteoLux, qui a placé tout le Luxembourg en vigilance au vent. Ainsi, à partir de ce mercredi soir, 20h, le vent soufflera avec des rafales entre 65 et 85 km/h et ça ne se calmera pas avant jeudi, 17h. Une alerte orange est même en vigueur en milieu de nuit, de minuit à 6h.