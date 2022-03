Viol : «Des victimes de Trey Songz» chaque jour

Une femme affirme que le chanteur l’a agressée sexuellement. Ce n’est pas la première fois que la star est la cible de ce genre d’allégation.

Trey Songz est de nouveau dans la tourmente. Après avoir été récemment accusé d’agression sexuelle par une ex-basketteuse, une autre femme a porté plainte contre lui pour viol et lui réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts, selon TMZ. La présumée victime affirme que les faits remontent au 24 mars 2016. Dans sa plainte, on apprend qu’elle aurait été invitée dans la villa hollywoodienne du chanteur, lors d’une party où se trouvaient d’autres convives.