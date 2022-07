En Ouzbékistan : Des «victimes» lors de manifs contre le gouvernement

Samedi soir, la police a dispersé des manifestants anti-gouvernementaux dans la république autonome du Karakalpakstan, en Ouzbékistan.

Il y aurait des victimes parmi les civils et les forces de l’ordre lors des manifestations de vendredi.

«Malheureusement, il y a des victimes chez les civils et dans les forces de l’ordre», a affirmé Chavkat Mirzioïev, cité par son service de presse, lors d’un discours depuis le Karakalpakstan. Il n’a pas précisé le nombre des victimes ni indiqué s’il s’agissait de morts ou de blessés.

La police a dispersé samedi soir des manifestants anti-gouvernementaux, selon des témoins. Deux habitants de Noukous, la capitale du Karakalpakstan, ont affirmé à l’AFP qu’un petit groupe tentant de protester pour la seconde nuit consécutive avait été dispersé par les forces de l’ordre. Selon ces témoins qui ont requis l’anonymat, la police semble avoir fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades fumigènes.

Etat d’urgence

L’Ouzbékistan a décrété samedi l’état d’urgence pour un mois dans la république autonome secouée la veille par une rare manifestation antigouvernementale qui a poussé le président Chavkat Mirzoïev à renoncer à un projet d’amendement constitutionnel. Cet amendement aurait amoindri le degré d’autonomie de la république peuplée de 2 millions de personnes, l’une des plus pauvres du pays. L’état d’urgence est entré en vigueur le soir même à minuit et doit durer jusqu’au 2 août. Noukous semblait calme dimanche matin et était quadrillée par les forces de l’ordre, ont indiqué des témoins à l’AFP.