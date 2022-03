Sentiment d'insécurité : Des victimes plus traumatisées avec l'âge

LUXEMBOURG - Une enquête du Statec publiée jeudi le montre: les personnes ayant subi un délit ont plus de mal à tourner la page, selon leur tranche d'âge et leur niveau de vie.

L’étude du Statec publiée vendredi rapporte que 31,5% des personnes âgées de 70 ans et plus sont en butte à des «répercussions émotionnelles plutôt fortes» après avoir été victimes d’un délit (violences physiques, sexuelles, cambriolage, vols, etc.). En fait, cette proportion ne cesse de croître avec l’âge, puisque s’ils ne sont que 12,4% des 16-29 ans à être dans le même cas, le chiffre monte à 18% pour les 30-49 ans et à 21,5% pour les 50-69 ans. Le Statec indique avoir interrogé des personnes ayant été victimes au cours des cinq dernières années d’au moins un délit figurant parmi une liste de quatorze.