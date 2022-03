Pédophilie en Belgique : Des vidéos auraient pu confondre Marc Dutroux

Des vidéos saisies lors d’une perquisition chez Marc Dutroux et qui n’ont malheureusement pas été toutes visionnées auraient permis de sauver les deux petites filles enfermées dans sa cave.

En décembre 1995, alors que le pédophile est en prison pour avoir commis des délits mineurs, la police Belge a perquisitionné son domicile et y a découvert des dizaines de cassettes vidéo mais la police ne les visionnera pas dans leur intégralité. Sur l’une d’entre elles, on y voit pourtant Marc Dutroux en train de violer une jeune fille.

Sur les images, on voit Marc Dutroux en plein viol d’une jeune fille, apparemment mineure qui aurait été préalablement droguée. Il pose ensuite devant la cache qu’il a construit pour commettre ses atrocités. Il montre et explique le fonctionnement qu’il a imaginé pour fermer la cellule et la rendre invisible aux yeux des enquêteurs.