Brésil : Des villages entiers rayés de la carte

Plus d'un millier de personnes sont portées disparues à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-est du Brésil, a annoncé lundi le gouverneur de l'État d'Alagoas.

Des chiffres officiels communiqués précédemment par la Défense civile avaient fait état de 32 morts dans les États d'Alagoas et de Pernambouc, et de 40 000 personnes ayant perdu leur logement. 65 000 autres avaient dû être évacuées.

Certains villages sur les bord du fleuve Mundau ont été «rayés de la carte» et d'autres sont isolés à cause des crues, ont indiqué les pompiers. Le président Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé le déblocage de fonds fédéraux pour aider les dizaines de milliers de personnes qui ont perdu tout ou partie de leurs biens à cause de ces inondations.