Des voies pour une épine dorsale qui a de la moelle

LUXEMBOURG - Deux nouvelles voies ferrées vont voir le jour dans

le pays d'ici 2020.

L'enquête publique préalable au projet de loi vient d'être lancée pour les deux lignes, l'une allant de Luxembourg à Bettembourg, l'autre de la capitale vers Esch. «Il faut un renforcement de la ligne existante vers Bettembourg, dont les potentiels sont déjà presque dépassés en termes de transport de passagers et de fret», affirme le ministre.

Le rail partira de la gare périphérique de Howald, près de la Croix de Gasperich, pour arriver à la gare réaménagée de Bettembourg en longeant l'A3. Pour aller de Luxembourg à Esch, et au nouveau pôle urbain de Belval, il n'y aura plus que deux arrêts, à Leudelange et à Foetz. Cette ligne partira de la gare périphérique de Cessange pour longer l'A4.