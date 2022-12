Marrion Areola : Des voisins anglais «nous font ch*** jusqu’à faire pleurer ma fille»

Alphonse et Marrion Areola sont mariés depuis 2014 et ont trois filles.

On a découvert il ya quelques jours qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche quand elle la littéralement descendu en flèche la femme du gardien de but de l'équipe de France: «Je ne supporte pas les gens comme ça», avait-elle lancé à propos de Marine Lloris.

Si elle ne va pas se faire que des amis dans les tribunes des stades, elle ne s'en fera pas non plus dans son voisinage. Dans un post, la femme d'Alphonse Areola s'en est ainsi prise à ses voisins dimanche, après la victoire de l'équipe de France sur les Anglais.

«Être Français dans un pays anglophone (son mari joue à West Ham, ndlr) n’est jamais évident! Toute la semaine on a été moqué!», a-t-elle confié à l'issue du match. «Nos voisins sont les pires voisins juste parce que nous sommes jeunes et français (ils nous font clairement chier tous les jours pour tout barbecue, four à pizza jusqu’à faire pleurer ma fille en venant gueuler chez nous», a-t-elle lancé avec son franc-parler.