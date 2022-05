Evénement au Luxembourg: Des voisins en pleins préparatifs pour faire la fête

«Si chacun apporte sa vaisselle pour ne pas utiliser des assiettes en carton jetables, ce serait bien d’avoir une table d’appoint où poser aussi les salades», discutaient jeudi, Conny, 32 ans, et Éric, 57. Chaque occasion de se croiser est aussi pour ces Eschois, habitant en bordure du parc Laval, l’occasion de parler préparatifs de la fête des voisins.

Après deux ans de pause due au Covid, ces retrouvailles, chapeautées par l’Association luxembourgeoise des solidarités de proximité, se font dans tout le pays depuis vendredi. Fraîchement arrivé, Conny organise sa première fête des voisins. «Là où j’habitais avant, ça ne s’y prêtait pas, tandis qu’ici, tout le monde se sourit et se salue», dit-il. «Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux arrivés», sourit Éric. Car la fête est déjà une tradition ancrée chez les anciens du quartier.

Conny organise la sienne ce samedi de midi au soir, dans le parc. Les voisins ont demandé dix tables et bancs à la commune, de quoi installer 80 personnes. «Un artiste a créé les invitations, une autre fera de la musique… Tout le monde apportera des spécialités de son pays, on a des voisins originaires des Balkans, du Portugal, du Cap-Vert…», sourit Conny. Et si d’aventure vous passez par là, il suffit d’apporter un plat pour vous joindre à eux.