Des voisins «réveillés par des cris», Kayl sous le choc

Le bilan est lourd: un garçon de 6ans est décédé et dix personnes ont été blessées.

Hurlements, bruits d'explosion, des personnes réfugiées sur le toit, une maison en flammes. Voilà à quoi ont assisté, mardi matin, de nombreux habitants de la rue du commerce à Kayl. Un violent incendie s'est déclaré peu avant 3h, au premier étage d'un immeuble de six appartements, causant la mort d'un enfant de 6 ans. Dix personnes, dont un blessé grave, ont été transportées à l'hôpital pour brûlures et inhalations de fumées toxiques.

Une cinquantaine de personnes évacuées

«On a été réveillés par des gens qui criaient très fort. Depuis le balcon, on a vu de la fumée et l'immeuble d'à côté en feu», relate une habitante qui a dû sortir en pyjama. Comme elle, près de 50 personnes, ont dû être évacuées aussi dans les immeubles voisins. Ana, qui habite dans l'appartement mitoyen de celui où le feu s'est déclaré, a juste eu le temps d'enfiler un pantalon, des baskets et de prendre son chat. «Il n'y a pas de dégâts à l'intérieur, il a fallu le laisser aérer un moment avant que je puisse y retourner», explique-t-elle. En fin de matinée, l'ensemble des habitants des immeubles voisins ont pu rentrer chez eux.