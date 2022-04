Au Luxembourg : Des voleurs ont ciblé plusieurs chantiers

LUXEMBOURG – Des inconnus ont forcé des conteneurs sur trois chantiers du pays dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont volé des outils et des machines.

Les voleurs ont visiblement pris des chantiers de construction pour cible. La police indique que des malfaiteurs ont forcé dans la nuit de lundi à mardi, un conteneur de chantier situé route de Bastogne, à Clervaux. Ils y ont dérobé plusieurs machines de marque Makita ainsi que des grosses pompes à eau et une bétonnière.

Même scénario sur des chantiers au Kirchberg et de Mersch. Là encore, dit la police, des conteneurs ont été forcés et diverses machines et outils ont été volés.