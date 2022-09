Luxembourg : Des vols annulés au Findel à cause d'une grève

La grève des aiguilleurs du ciel en France entraîne l'annulation d'une quinzaine de vols au départ et à l'arrivée du Luxembourg.

La grève des aiguilleurs du ciel en France va sérieusement impacter le trafic au Findel. Lux-Airport a été informé de l'annulation d'une quinzaine de vols ce vendredi. Côté départs et arrivées, des vols Luxair, Ryanair ou encore Volotea sont concernés. Notamment vers (ou depuis) Nice, Paris, Barcelone, Madrid, Lisbonne et Alicante. Une La liste «non-exhaustive» précise l'aéroport de Luxembourg, invitant les passagers à vérifier s’ils ont des messages de leur compagnie aérienne et à suivre la procédure indiquée.