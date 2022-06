Au Luxembourg: Des vols annulés en cascade cet été: comment se faire dédommager?

«C'est la première fois qu'une compagnie annonce des annulations de masse», expliquent à L'essentiel Karin Basenach, directrice, et Jean-Loup Stradella, juriste, en référence à l'annonce de la Lufthansa. Le service offre gratuitement information, assistance et conseil aux consommateurs en litige avec un professionnel dans un cadre transfrontalier. Une partie importante concerne les retards et annulations de vols.

Des centaines d'euros de dédommagement

Si un vol est annulé moins de 14 jours avant, la compagnie est tenue de fournir un vol alternatif et une compensation financière. Comptez entre 250 et 400 euros pour un vol européen et 600 euros pour un vol international. Même chose pour les retards de plus de trois heures.