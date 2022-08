Trafic aérien: Des vols entre Luxembourg et le Portugal annulés ce week-end

Lux-Airport a communiqué à L'essentiel les horaires des vols concernés. Ainsi, les vols Easyjet à destination de Porto sont annulés ce vendredi soir à 21h55, samedi à 16h25 et dimanche à 21h25. L'avion vers Lisbonne prévu dimanche à 10h30 ne partira pas non plus. Dans l'autre sens, les vols Easyjets en provenance de Porto vendredi à 21h25, samedi à 15h40 et dimanche à 20h55 ne viendront pas à Luxembourg, de même que le vol depuis Lisbonne qui était prévu dimanche à 10h.