Vu du ciel: Des vues inédites du Luxembourg grâce à Marko et son drone

Les vidéos de Marko font des milliers de vues sur les réseaux sociaux. luxemdrone

Son quotidien pourrait ressembler à de nombreux employés de la place financière, mais Marko Klacar, 37 ans, a décidé de propulser les internautes dans le ciel du Grand-Duché. Domicilié à Lorentzweiler, il travaille comme relationship manager au sein de «Bank of China» à Luxembourg-Ville. «Quand je ne prends pas de l'altitude avec mon drone», nous déclare-t-il d'emblée. Le ton est donné. Avec des dizaines et des dizaines de courtes séquences partagées sur les réseaux sociaux, Marko ne s'en cache pas. Capturer mille et une images du Grand-Duché est aujourd'hui devenu une véritable passion.

«Je souhaite simplement montrer des choses connues de tous sous une nouvelle perspective», nous précise encore Marko. «J'ai acheté un drone un peu par hasard, il y a cinq ans et j'ai totalement accroché. Mon ambition? M'éclater et avoir un maximum d'interactions avec ma communauté sur les réseaux. Beaucoup de mes contacts ont déjà entendu parler du Luxembourg, mais ils n'ont jamais eu la chance de visiter le Grand-Duché. Malgré la petite taille du pays, j'ai déjà pu remarquer que nous avions beaucoup de talents visuels».

Des séquences qui font un carton sur TikTok

«Les nouveaux "spots" que je découvre au Grand-Duché deviennent immédiatement mes favoris», poursuit Marko. «J'ai néanmoins une préférence pour la région de Bourscheid, même si j'ai encore beaucoup de choses à découvrir au Luxembourg. En Europe, j'ai promené mon drone en Suède, en Norvège, en Finlande, en Belgique, mais c'est vraiment la Suisse qui m'en a mis plein les yeux. À travers le monde, la région des Caraïbes ne me laisse pas indifférent et j'ai adoré la Martinique, car il suffit de faire monter le drone et les images parlent d'elles-mêmes».