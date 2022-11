A Luxembourg: Des Winterlights sans arc lumineux

Si la plupart des illuminations et des chalets seront bien là, il n'y en aura pas de nouvelles, et l'arc lumineux qui avait fait le buzz l'an passé, sur la place des Martyrs manquera à l'appel. Si les illuminations de Noël ne sont pas forcement très énergivores avec la généralisation des LED, «symboliquement on ne peut pas d'un côté demander des économies et de l'autre maintenir cet arc lumineux», explique Patrick Goldschmidt, l'échevin en charge du dossier.