Selon notre sondage : Des zones réservées aux fumeurs sur les quais? «Bravo pour cette initiative!»

LUXEMBOURG – Depuis plusieurs semaines, des zones pour fumeurs fleurissent dans trois gares du Grand-Duché. Une initiative saluée par 43% des lecteurs de L'essentiel ayant répondu à notre sondage.

1 / 3 «Si je n’étais pas fumeuse, j’apprécierais vraiment que les gens ne fument pas à côté de moi», estime Hélène. Pascal Piatkowski/L'essentiel Cornelia a «pris l’habitude d’y aller quand je suis à l’heure». Pascal Piatkowski/L'essentiel Patrice n'était pas au courant de l'existence de cette zone mais salue l'idée des CFL. Pascal Piatkowski/L'essentiel

À Luxembourg-Ville, Bettembourg et Esch-sur-Alzette, l’idée est simple. Une zone délimitée à la peinture au sol, un cendrier et un panneau explicite : «Zone fumeurs, ici », décliné en français, en allemand et en anglais. Nous vous avons posé la question, «Êtes-vous pour ou contre ce dispositif?» et vous êtes plus d’un millier à avoir répondu. Ces réponses, comme les arguments, sont divisées.

43% des sondés estiment que «Oui, c’est une bonne initiative»

«Trop bien!! Ca évitera de se prendre la fumée à 6h du matin», commente Rachelle sur notre page Facebook. «Très bonne idée», écrit Wills, partageant en même temps sa mésaventure du jour : «Un monsieur m’a mis très mal à l’aise à l’arrêt de bus en face de la gare aujourd’hui avec sa cigarette. Malheureusement je ne pouvais pas aller loin parce qu’il pleuvait».

«La cigarette est mauvaise pour celui qui la fume et pour celui qui est à côté du fumeur. Ça s’appelle du tabagisme passif. En plus, ça pue. Alors bravo pour cette initiative!», résume un autre lecteur sur lessentiel.lu. Même Dinou, «ancien fumeur», approuve l’idée déjà en vigueur dans d’autres pays : «Je trouve incommodant la fumée de cigarette même à l'extérieur, notamment à la terrasse d'un restaurant par exemple. Dans les hôtels, de telles zones extérieures existent parfois aussi».

28% des sondés estiment que ce n'est pas suffisant, «Il faudrait interdire de fumer partout dans les lieux publics»

Offrir la possibilité d’une zone dédiée aux fumeurs est «un encouragement à fumer!», estime un autre lecteur, qui plaide pour une interdiction sur les quais et les arrêts de bus. Pour Mirabelle, il faudrait même «éloigner les bacs à mégots des abribus» et un autre encore réclame même «des contrôles et des amendes».

«Pourquoi ne pas recycler les anciennes cabines téléphoniques pour les transformer en fumoir hermétique sur les trottoirs?», glisse un autre en guise d’idée.

29% des sondés estiment que «Non, c’est à l’extérieur, on devrait pouvoir y fumer comme on veut»

Cet espace fumeurs est «ridicule», écrit @Chatgpt qui voit là une forme d’hypocrisie: «À l’extérieur ce n’est plus une question de santé mais de commodité». Hypocrisie relayée aussi par @mbw: «Et que dire des usines polluantes situées près des habitations! Et les champs proches de zones urbaines pulvérisés de pesticides. Les avions, les camions... ce ne sont pas les quelques cigarettes fumées en extérieur, sur le quai d’une gare, qui vont nous intoxiquer».

Plutôt qu’une zone dédiée, tout devrait passer par un peu plus de civisme et de cordialité, avance Stéphanie: «Il n'y a vraiment plus aucune communication. ‘’Bonjour madame, ou monsieur, est-ce possible de vous décaler un peu? J'ai votre fumée dans la figure’’».

