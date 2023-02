Au Luxembourg: «Désagréable» pour les uns, «sans effet» pour les autres

Depuis le 6 octobre, dans le cadre des mesures d'économie décrétées par le gouvernement, la Coque a abaissé d'un degré la température de l'eau des bassins de 25 et 50 m, et de deux degrés celle de la pataugeoire. «Au tout début, les gens ont été sensibles à tout le tapage médiatique fait autour de ces mesures, mais à l'arrivée, nous n'enregistrons aucune baisse de fréquentation, au contraire même», lâche Sven Klein, attaché de direction à la Coque.

Ainsi, Antonio, fringant retraité, n'a rien changé à ses habitudes: «Je nage 1 000 mètres deux fois par semaine. OK, quand on entre dans l'eau, on sent que la température est passée de 27 °C à 26 °C, mais une fois dedans, la sensation s'estompe», dit celui dont la piscine privée affiche... 25°C. «J'ai diminué de deux degrés, je trouve que ce sont des efforts tout à fait raisonnables».