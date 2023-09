Des attaques russes auraient violé l'espace aérien roumain

Pays membre de l’Otan, la Roumanie a annoncé samedi avoir détecté une possible violation de son espace aérien lors d’attaques nocturnes lancées par la Russie sur des infrastructures dans la région du Danube en Ukraine voisine. Depuis sa sortie en juillet d’un accord sur l’exportation ukrainienne de céréales par la mer Noire, Moscou a intensifié ses attaques sur les régions d’Odessa et Mikolaïev qui abritent des infrastructures essentielles pour l’exportation de céréales, dans le sud de l’Ukraine.

«Après la détection de groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien près de la frontière roumaine», les habitants des villes de Tulcea et Galati ont été alertés, a indiqué le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. «Le système de surveillance radar de l’armée roumaine a montré une possible pénétration non autorisée dans l’espace aérien national, avec un signal détecté sur une route conduisant vers la ville de Galati». Jusqu’ici aucun objet ne semblait être tombé en territoire roumain. Les recherches devaient se poursuivre samedi.