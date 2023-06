Au Luxembourg: Descente dans les épiceries halal, 1 600 kilos de viande et produits laitiers saisis

Un contrôle «concerté et simultané» des différentes «épiceries orientales sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché», annonce ce mardi matin le parquet. L'opération menée lundi par l'Administration des douanes et accises et l'Administration luxembourgeoise vétérinaire alimentaire devait permettre de vérifier la conformité de ces épiceries à la législation sur la sécurité alimentaire.