Au Luxembourg: Descente de police au gala d'une «académie» de business

Au risque de perdre son investissement

Les responsables de l'entité ont été arrêtés en plein gala et interrogés par la police. Une enquête pour «défaut d'autorisation d'établissement» est en cours et se poursuit. En outre, des documents ont été saisis. Cette intervention de la police fait aussi suite à un avertissement de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) qui avait indiqué, le 24 mai, que l'IM Mastery Academy «est inconnue de la CSSF et ne dispose d'aucun agrément pour la prestation de services financiers au Luxembourg».

L'institution mettait aussi en garde les jeunes. «Le trading sur des produits Forex (devises) comporte de grands risques et la plupart des investisseurs de détail ne sauraient maîtriser ces risques et pourraient perdre leur investissement». La police, elle, conseille de toujours remettre en question les modèles commerciaux qui promettent de l'argent facile et de vérifier si la société existe. D'autant plus si les belles promesses sont faites sur les réseaux sociaux.